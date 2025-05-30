Компания PepsiCo обратилась в Роспатент для регистрации товарного знака новых снеков в России. Речь идет о чипсах под названием Fritos, пишет Telegram-канал SHOT.

«‎Американская компания направила запрос в Роспатент на регистрацию логотипа Fritos. В США и других англоязычных странах под этим брендом продаются популярные кукурузные снеки», — сказано в публикации.

По данным канала, в России чипсов Fritos пока нет, а доставка из-за рубежа обойдется в несколько тысяч рублей.

30 мая выяснилось, что итальянский производитель очков Luxottica подал заявку на товарный знак Ray-Ban — под этим брендом он выпускает солнцезащитные очки от компании Bausch & Lomb. Как писало ТАСС, компания подала заявку в Роспатент 28 мая.

29 мая стало известно, что компания Chanel SARL, которая базируется в Швейцарии, подала заявку на регистрацию своего бренда в России. Как писал Telegram-канал «Осторожно, Москва», Chanel SARL регистрирует товарный знак «Шанель». Заявка была подана 27 мая 2025 года.

Ранее McDonald's обратился в Роспатент за регистрацией товарного знака в России.