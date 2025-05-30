Итальянская компания подала заявку на регистрацию бренда Ray-Ban в России

ТАСС: в Роспатент поступила заявка из Италии на бренд Ray-Ban

Итальянский производитель очков Luxottica подал заявку на товарный знак Ray-Ban — под этим брендом он выпускает солнцезащитные очки от компании Bausch & Lomb. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Роспатент.

Как уточняет агентство, дата подачи заявки — 28 мая.

«‎У Luxottica уже есть два схожих товарных знака - один изобразительный и один словесный — на этот бренд в России», — говорится в материале.

ТАСС пишет, что знаки актуальны до 2027 года и до 2035 года.

29 мая стало известно, что компания Chanel SARL, которая базируется в Швейцарии, подала заявку на регистрацию своего бренда в России. Как писал Telegram-канал «Осторожно, Москва», Chanel SARL регистрирует товарный знак «Шанель». Заявка была подана 27 мая 2025 года.

До этого сообщалось, что специализирующиеся на производстве и продаже предметов роскоши компании Richemont, Tiffany и Bulgari понесли значительные финансовые потери после полного или частичного закрытия своих бутиков в России.

Ранее McDonald's обратился в Роспатент за регистрацией товарного знака в России.