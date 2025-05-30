На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Гендиректор «Силовых машин» Александр Конюхов покинул компанию

Алексей Подколзин займет место гендиректора «Силовых машин»
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Александр Конюхов покинул пост генерального директора «Силовых машин» из-за срыва сроков поставок продукции. Об этом рассказала пресс-служба компании.

В сообщении сказано, что эту должность по решению совета директоров займет Алексей Подколзин. Ранее он был заместителем генерального директора по производству.

У Подколзина есть значительный опыт в управлении производством и логистикой, отметили в компании. Он работал в «Северстали» с 2012 по 2023 год. До прихода в «Силовые машины» в октябре 2024 года занимал должность директора по логистике и глобальным цепочкам поставок в компании «Еврохим».

«Силовые машины» — производитель турбин и электрооборудования для электростанций и промышленности.

До этого сооснователь и гендиректор Discord Джейсон Ситрон покинул свой пост. При этом он сохранит место в совете директоров. На должность главы компании назначен Хумам Сахнини, ранее занимавший позицию вице-председателя Activision Blizzard.

Ранее стала известна возможная причина отставки Маска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами