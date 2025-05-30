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Посевная кампания в России идет опережающими темпами

Вице-премьер Патрушев: пострадавшие от заморозков посевы уже пересеяны
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что посевная кампания в РФ в текущем году идет опережающими темпами. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, под зерновые культуры, включая озимые, запланировано порядка 48 млн га.

«Сразу же скажу, что все пострадавшие от возвратных заморозков площади уже у нас пересеяны», — также отметил он.

По его словам, ожидается, что утвержденная структура посевных площадей будет в целом соблюдена.

«Аккуратно скажу: надеемся, что урожай может быть выше, чем в 2024 году», — добавил вице-премьер.

До этого стало известно, что заморозки, которые наблюдались в ряде российских регионов в конце апреля — начале мая, «ударили» по посевам сахарной свеклы на площади более 120 тыс. гектаров. Заморозки наблюдались в субъектах трех федеральных округов — Центрального, Южного и Приволжского. При этом больше всего пострадали посевы сахарной свеклы в Липецкой и Белгородской областях.

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