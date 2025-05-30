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Бизнес
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Турция резко сократила экспорт лимонов в Россию

Турция в апреле сократила поставки лимонов в Россию до 5,6 тыс. тонн
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Depositphotos

В апреле 2025 года Турция резко сократила экспорт лимонов в Россию — до всего 5,6 тыс. тонн, что стало антирекордом для этого месяца со времен пандемии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистики.

В начале апреля министерство торговли Турции сообщило о приостановке экспорта лимонов из-за холодной погоды и внутреннего дефицита. Однако уже на следующий день, после встреч с фермерами и экспортерами, власти отказались от ограничения. Несмотря на это, российский импорт лимонов все равно просел почти вдвое по сравнению с прошлым годом, а их стоимость сократилась на треть, до $3,6 млн.

Такой низкий уровень поставок из Турции в апреле наблюдался лишь однажды — в пандемийном 2020 году, когда логистика фактически встала.

С начала года Россия закупила у Турции 46,6 тыс. тонн лимонов на $30,5 млн. Это на 25% меньше в натуральном выражении и почти на 1% — в денежном. Для сравнения, в «ковидном» 2020 году было ввезено 39,8 тыс. тонн лимонов на схожую сумму.

Тем временем на фоне турецкого спада резко нарастил поставки Китай. В апреле в Россию поступило 6,3 тыс. тонн китайских лимонов — почти в три раза больше, чем год назад. Стоимость импорта составила $8,2 млн.

Агентство добавило, что поставки турецких лимонов сократились и в другие страны: в Ирак — на 3%, в Румынию — на 23,5%, на Украину — на 28%, а в Саудовскую Аравию — более чем в 2,5 раза.

Ранее Белоруссия сняла запрет на импорт товаров из недружественных стран.

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