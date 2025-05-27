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Белоруссия сняла запрет на импорт товаров из недружественных стран

Белоруссия сняла запрет на импорт в страну ряда товаров из недружественных стран
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Global Look Press

Белоруссия сняла запрет на импорт ряда продуктов питания из недружественных стран. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Согласно заявлению, Белоруссия отреагировала на новые санкции Евросоюза (ЕС). 22 мая 2025 года Европейский парламент принял решение о повышении таможенных пошлин на ввоз сельскохозяйственной продукции из республики. В ответ на это правительство отменило запрет на ввоз и продажу картофеля, репчатого лука, свежей белокочанной капусты и яблок из недружественных стран, включая все государства — члены ЕС.

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление, которое вступит в силу во вторник.

«Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран», — отметили в правительстве.

20 мая Евросоюз утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, в который включены шесть китайских, две эмиратские и одна белорусская компания.

Ранее Путин удивился сообщению об отсутствии картофеля в Белоруссии.

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