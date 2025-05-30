Крупнейший тайский банк ужесточил правила для россиян

Крупнейший банк Таиланда Bangkok Bank ужесточил требования к открытию новых депозитных счетов для иностранных клиентов. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

В кредитной организации отметили, что теперь для открытия счета иностранным клиентам нужно получить долгосрочную визу. Введение подробной меры объяснили борьбой с финансовым мошенничеством и ужесточением политики кибербезопасности. Клиентам, которые испытывают трудности с финансовыми транзакциями, рекомендовали связаться с банком по любым доступным каналам связи.

«Если клиент классифицируется как подозрительный в соответствии с нормативными требованиями, проверка личности в банке является обязательной», — говорится в сообщении Bangkok Bank.

26 мая клиенты Bangkok Bank сообщили, что кредитная организация заблокировала счета ряду граждан России и пригласила их в свои офисы. При этом многие отметили, что у них пока продолжают работать карты, и предположили, что до них просто не дошла очередь.

Ранее Bangkok Bank провел ревизию счетов иностранцев.