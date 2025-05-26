Крупнейший тайский банк заблокировал счета ряда россиян

Крупнейший тайский банк Bangkok Bank заблокировал счета ряду граждан России и пригласил их в свои офисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на клиентов финансовой организации.

«На мой вопрос, почему мне заблокировали карту, мне ничего объяснять не стали. Предложили прийти лично с банковской книжкой и паспортом в то отделение, где я открывала карту», — рассказала журналистам россиянка.

При этом многие клиенты банка отметили, что у них пока продолжают работать карты, и предположили, что до них просто не дошла очередь.

На запрос агентства представители Bangkok Bank пока не ответили.

14 мая стало известно, что некоторые российские банки стали просить клиентов приходить в отделение с родственниками для разблокировки счета.

В Ассоциации развития финансовой грамотности пояснили, что банки идут на такие меры при нестандартных операциях — например, если пожилой клиент берет кредит и сразу переводит деньги. Эксперты отмечают, что при подозрении на мошенничество система антифрода включает три этапа проверки.

Ранее в Госдуме опровергли информацию о массовом ограничении операций по счетам россиян.