Россиян попросили не ожидать удешевления авиабилетов Москва — Сухум

Авиабилеты в Абхазию не подешевеют из-за запуска прямых рейсов из Москвы в Сухум авиакомпанией iFly. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

«Вероятнее всего, цены на авиабилеты из Москвы до Сухума значительно не снизятся. По первоначальным прогнозам на начало мая, цены на авиаперелет из Москвы в Сухум без багажа в летние месяцы 2025 года могли варьироваться на одного пассажира от 15 тыс. до 23 тыс. рублей. Однако авиабилеты из Москвы до Сочи на тот же период времени на одного пассажира без багажа стоят от 5 тыс. до 13 тыс. рублей, из Москвы до Минеральных вод — от 9 тыс. до 18 тыс. рублей. По сравнению с ценами на перелет в другие южные города, билеты до Сухума остаются дорогими. Это существенно сдерживает спрос на туристические поездки в данном направлении», — отметила экономист.

По ее словам, стоимость альтернативного маршрута из Москвы до Сухума поездом или автобусом составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. При этом продолжительность поездки — 30–40 часов с учетом пересадок.

Авиакомпания iFly начнет выполнять рейсы из Москвы в Сухум с 30 мая. В 2025 году поездки из Москвы в Сухум планируют осуществлять еще три авиакомпании: «ЮВТ АЭРО», «Икар» и NordStar. Частота рейсов — один раз в неделю.

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