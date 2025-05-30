Инвесторы рассказали, когда лучше начинать говорить с детьми о деньгах

Подавляющее большинство опрошенных инвесторов (83%) уверены, что знания о деньгах необходимо прививать детям до 10-летнего возраста, при этом 66% респондентов считают, что с 10 до 16 лет уже можно переходить к основам инвестирования. Таковы результаты опроса (подразумевал многовариантность ответов), проведенного холдингом «БКС Мир инвестиций» (есть у «Газеты.Ru»).

25% отметили, что первое знакомство с финансами надо проводить в дошкольном возрасте (до шести лет), еще 25% считают, что такое обучение целесообразно с первого класса. В целом три четверти опрошенных поддерживают идею введения уроков финансовой грамотности в школе.

Мнения о том, когда разрешить ребенку самостоятельно инвестировать на фондовом рынке, разделились. Работать с инвестициями детям с 14 до 17 лет готовы разрешить 45% респондентов, а 44% согласны на это только после того, как ребенку исполнится 18 лет.

86% опрошенных считают, что навыки управления карманными деньгами в школе значительно упрощают финансовое планирование и распоряжение средствами во взрослой жизни. При этом 60% опрошенных уверены, что в повседневной жизни должны быть строгие ограничения в суммах для развития финансовой дисциплины детей. В большинстве случаев (86%) родители являются основным примером финансового поведения.

Что касается планирования будущего детей, 72% уверены: первоочередная задача — обеспечить хорошее образование. 55% опрошенных намерены достичь этой цели через инвестиции в ценные бумаги. Также следует сформировать финансовую «подушку безопасности», считают 37%, и подготовить ребенка к старту карьеры (35%). Для этого 22% участников опроса откладывают средства на отдельный счет, а 19% покупают недвижимость. А вот достижение таких целей с помощью открытия специального детского инвестиционного счета востребовано меньше всего — лишь у 3% опрошенных.

«Опрос наших клиентов подтверждает тезис о том, что при обучении финансовой грамотности нужно уделять как можно больше внимания теме финансовой безопасности, базовым представлениям о роли денег в жизни людей, умению отличать необходимые покупки от второстепенных или ненужных. Также необходимо приучать детей к планированию расходов и накоплений», — отметила директор по продуктовому маркетингу и развитию «БКС Мир инвестиций» Ирина Золотова.

В опросе приняли участие 3 тыс. российских инвесторов.

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