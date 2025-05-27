Россиянам рассказали, сколько можно заработать на акциях за год

В перспективе года некоторые акции могут принести россиянам доходность в 90%, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

«Во второй половине года ЦБ РФ должен перейти к снижению ключевой ставки, что должно облегчить жизнь бизнесу. Кроме того, впереди летний дивидендный сезон, за который можно неплохо заработать на дивидендах. Потенциал роста в отдельных бумагах на горизонте года оцениваем вплоть до 90%. В числе фаворитов у БКС: ЕвроТранс — акция стоит 200 рублей (потенциал роста на горизонте года — +61%), ЛУКОЙЛ — 8800 рублей (+33%), Сбербанк — 370 рублей (+21%), ⁠Т-технологии — 4400 рублей (+44%), Яндекс — 5900 рублей (+46%), КЦ ИКС 5 — 4500 рублей (+37%)», — отметил Решетников.

Он призвал россиян учитывать риски владения акциями: вы фактически приобретаете долю в бизнесе, а соответственно, берете на себя риски того, что бизнес не будет приносить прибыль. Решетников сказал, что прибыль может приноситься путем выплаты дивидендов и/или ростом котировок. Эксперт уточнил, что основные риски могут быть сопряжены с самой деятельностью компании (риски корпоративного управления, риски востребованности продукта и попадания в рынок или риски устойчивости бизнес-модели). Решетников отметил, что также риски могут быть внешние, то есть относящиеся к конкретной отрасли, либо всей экономике в целом.

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