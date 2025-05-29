В A1 опровергли участие в сделке в отношении UniCredit

В компании A1 заявили, что не участвуют в сделке в отношении UniCredit

Генеральный директор компании A1 Александр Файн опроверг участие компании в сделке в отношении UniCredit. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе A1.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что бенефициаром покупки российского Юникредит-банка у итальянской Unicredit Group с дисконтом в 60% могут быть структуры «Альфа-групп».

Файн сообщил, что А1 не участвует ни в какой сделке в отношении UniCredit.

«Компания А1 никаким образом не участвует ни в какой сделке (подготовке, переговорах и проч.) в отношении UniCredit, если даже какая-либо сделка в отношении UniCredit и могла бы иметь место, о чем компании не известно. А1 не входит «в периметр консорциума «Альфа-групп», а является частной компанией, на 100% принадлежащей А.М. Файну, в чем может убедиться любое заинтересованное лицо, обратившись к публичному Единому государственному реестру юридических лиц», — отметил Файн.

Накануне Reuters писало, что компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предложили казначейству Италии приобрести с большой скидкой российские «дочки» группы UniCredit.