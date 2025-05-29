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Китайский Tide не прошел проверку Роскачества

Роскачество: Tide китайского производства не прошел тест на безопасность
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Depositphotos

Стиральный порошок Tide китайского производства не прошел тест на безопасность. Об этом свидетельствуют результаты исследования Роскачества.

Отмечается, что Роскачество проверило 20 марок стиральных порошков, включая марки производства России, Белоруссии, Турции и Китая, такие как Index, «Персил», «Аист», Bimax, Synergetic, Ariel, Dosia, «Пемос», Peros, «Лоск» и проч. В том числе в исследовании участвовали Tide российского производства и Tide китайского производства.

Tide китайского производства не прошел проверку из-за показателя раздражающего действия на конъюнктиву глаз при использовании для стирки детской одежды.

«Стоит отметить, что почти все исследованные образцы безопасны, если использовать их по назначению. Только порошок ТМ Tide (китайского производства) не соответствовал требованиям по этому пункту. На упаковке указано, что он подходит «для стирки любого белья, включая детское», — говорится в результатах исследования.

До этого Роскачество разработало проект ГОСТа на шаурму. Он затронет донер-полуфабрикаты (охлажденные и замороженные) и донер-кебабы.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать хороший консервированный горошек.

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