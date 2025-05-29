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Курс доллара опустился ниже 79 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Внебиржевой курс доллара стал ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Курс доллара снизился до 78,43 рубля. Стоимость американской валюты опустилась ниже 79 рублей впервые с 22 мая.

В то же время курс евро опустился до 88,96 рубля.

До этого директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в эфире Общественной Службы Новостей сказал, что рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару. На это влияет множество различных факторов, включая сокращение импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Однако главная причина стабильности рубля – это «долларовые заначки» россиян, достигающие $100 млрд.

20 мая кандидат экономических наук Михаил Беляев отмечал, что в последние дни рубль демонстрирует уверенное укрепление – так, впервые за долгое время доллар приблизился к отметке в 80 рублей, а евро упал до 90 рублей.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.

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