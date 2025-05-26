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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю

Финансист Тимошенко: на этой неделе курс доллара составит 78-81 рубль
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Depositphotos

На этой неделе доллар будет стоить 78-81 рубль, евро — 89-92 рубля, юань — 10,85-11,25 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Рубль по-прежнему сохраняет уверенные позиции на фоне текущего относительного затишья в геополитике и жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Рост внутреннего спроса на вклады в рублях в перспективе может выступить в качестве поддержки национальной валюте. При этом давление на рубль может усилиться в случае активизации покупок иностранной валюты. Очень сильное укрепление рубля окажет отрицательное влияние, поскольку это не выгодно для российского бюджета и экспорта. Траектория движения курса рубля может измениться при смягчении денежно-кредитной политики российского регулятора в случае, если инфляционное давление начнет постепенное снижение», — отметил Тимошенко.

26 мая к 11:10 мск доллар стоил 79,8 рубля, евро — 90,9 рубля, а юань — 11 рублей. С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю примерно на 29,8%, европейская — на 22,8%, китайская — на 29,4%.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассказал, кто выигрывает от резкого падения курса доллара.

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