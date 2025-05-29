Россиян хотят защитить от брокеров при покупке ценных бумаг

В России предлагают защитить права граждан, которые приобретают ценные бумаги – соответствующий законопроект разработали и планируют внести на рассмотрение парламентариев депутаты партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Документ предполагает, что при недобросовестных действиях со стороны финансовых компаний частные инвесторы смогут обращаться в суд, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Авторы инициативы предлагают ввести норму, согласно которой к договорам о брокерском обслуживании физлиц будет применяться законодательство о защите прав потребителей. Сегодня россиянам зачастую отказывают в защите по так называемым «потребительским» статьям, так как инвестиции на бирже считаются предпринимательством. При этом большинство граждан используют фондовый рынок не в целях предпринимательства, а для повышения своих накоплений, подчеркивается в документе.

Также депутаты отметили растущее количество жалоб на действия брокеров, в том числе на внезапный рост комиссий без предупреждений и прочие нарушения. В случае утверждения инициативы инвесторы смогут подавать по месту жительства иски в суд на брокеров, получать освобождение от госпошлины и требовать взимания штрафов с недобросовестных игроков рынка. Таким образом, брокеры начнут нести ответственность за потери клиентов при оказании им платных услуг, что сделает инвестиции более безопасными для россиян, считают авторы законопроекта.

До этого инвестор, сооснователь HRTech-сервиса ОВорк и сервиса для работы с самозанятыми Jump.Finance Антон Кириллов рассказал «Газете.Ru», что при выборе брокера следует обращать внимание на проценты, которые он обещает. Так, если это 100% годовых — нужно закрыть все доступы таких людей к финансам и отказаться от сотрудничества. Гарантии в валюте могут начинаться с 5,5%, а адекватная целевая доходность — в районе 10-15%. Все, что начинается в районе 17-20%, — это высокорисковые инвестиции, подчеркнул эксперт.

Ранее россиянка поверила «брокерам» и лишилась 10 млн рублей.