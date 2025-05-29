«ЦБ возьмет паузу»: эксперты ожидают снижения ключевой ставки к концу 2025 года

Многие эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки на предстоящем заседании Центробанка, которое пройдет 6 июня. Такой сценарий наиболее вероятен, но обрушивать ставку никто не будет – понижение будет очень медленным, считает финансист, инвестор, эксперт по защите капитала Иван Орлов. К концу года реалистичной он в беседе с 360.ru назвал ставку в районе 16-17%.

В целом сегодня ситуация в экономике РФ развивается по базовому сценарию ЦБ – об этом газете «Известия» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он подчеркнул, что, несмотря на снижение инфляции, потребуется время, чтобы убедиться в устойчивости тренда. К тому же, пока инфляция остается достаточно внушительной — около 10%, подчеркнул он.

Сегодня есть все предпосылки к снижению ставки, в том числе – замедление инфляции, растущий рубль, падение инфляционных ожиданий со стороны предпринимателей и граждан, отметил специалист. Вместе с тем внешнеэкономическая ситуация стала более предсказуемой, что позволяет создать пространство для символического шага к первому понижению ставки. По мнению финансиста, оно будет не большим – максимум 0,5 процентного пункта. С учетом экстренного подъема ставки в прошлом году снижение будет очень медленным, подчеркнул Орлов.

«Я предполагаю, что 6 июня ключевую ставку снизят до 20,5%. Шансы на более решительные действия пока низкие. Центральный банк будет держать паузу, пока не увидит стабильную динамику два-три месяца подряд», — добавил он.

Некоторые эксперты прогнозируют к концу года ставку в 15%, однако, по мнению Орлова, для такого показателя должно сойтись слишком много факторов, в том числе замедление инфляции, отсутствие новых санкций и обвалов на сырьевых рынках. Рубль при этом должен оставаться стабильным, а внешняя политика – относительной спокойной. Поэтому намного реалистичнее сценарий, при котором ставка к концу года составит 16-17% или даже 18%. Причем и для этого потребуется много условий, в том числе важно, чтобы инфляция все-таки шла вниз, а не начала расти, как это часто бывает в осенний период, подчеркнул финансист.

С его прогнозами не согласилась инвестсоветник, финансовый консультант Юлия Хайдер – по ее мнению, на сегодня вообще нет предпосылок к снижению ставки. Такой шаг увеличит количество свободных денег, подстегнет инфляцию, а ЦБ не намерен это допускать, пояснила она.

«На текущий момент, мое убеждение, на ближайшем заседании она составит 21%», — заключила экономист.

До этого зампред Банка России Филипп Габуния Банка России Филипп Габуния заявил, что варианты решений, которые ЦБ рассмотрит на заседании 6 июня по ключевой ставке, будут более разнообразными, чем в апреле. Он подчеркнул, что ситуация сегодня поменялась – появилось много факторов, которые важно обсудить и учесть для будущих шагов.

Ранее экономист предсказал снижение ключевой ставки и доллар по 100 рублей.