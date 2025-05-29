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Российский бизнес не имеет понимания, как правильно отчитываться о парниковых газах

«Ъ»: бизнес не понимает, как подавать отчетность о парниковых газах
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Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Российские компании не имеют ясного представления о том, как правильно отчитываться о парниковых газах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

С 1 июля компаниям, обязанным отчитываться о выбросах парниковых газов, грозят штрафы за непредоставление данных. В связи с этим бизнес стал запрашивать регуляторов, к кому именно относятся требования отчетности.

Издание отмечает, что предыдущее постановление правительства по этому вопросу утратило силу, а призванный же его заменить и внести ясность новый документ, разработанный Минэкономики РФ, тоже не вполне удовлетворяет экспертов. Кроме того, он уже около года находится в стадии проекта в правительстве, застряв на стадии межведомственного согласования.

Отсутствие четких правил беспокоит компании, которые обязаны предоставлять отчетность по парниковым газам, так как штрафы за невыполнение этого требования достигают 500 тыс. рублей.

29 апреля сообщалось, что первая сделка о компенсации за выброс парниковых газов проведена на Сахалине.

Ранее сообщалось, что найден новый метод превращения парникового газа в полезные химические продукты.

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