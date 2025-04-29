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Первая сделка о компенсации за выброс парниковых газов проведена на Сахалине

На Сахалине провели первую сделку по компенсации выбросов парниковых газов
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Depositphotos

Первую сделку по компенсации выбросов парниковых газов провели на Сахалине — в этом российском регионе с 2022 года проводится климатический эксперимент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минэкономразвития.

«Впервые между двумя региональными участниками эксперимента оформлена сделка купли-продажи единиц выполнения квоты, а также проведен зачет превышения выбросов над установленной регионом квотой на парниковые газы. Квота означает, что предприятие может выделить в атмосферу только определенный объем парниковых газов», — сообщили в экономическом ведомстве.

Речь идет о соглашении между ПАО «Сахалинэнерго» и предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Ногликский водоканал», которое до этого, в 2024 году не уложилось в квоту выбросов парниковых газов.

Также компания «МегаФон» объявила, что поможет климатическому центру Сахалинского государственного университета на основе big data отслеживать уровень поглощения и выбросов парниковых газов в прибрежно-морской зоне залива Анива в Охотском море.

Совместный экспериментальный проект реализуют на морском карбоновом полигоне — территории с уникальной экосистемой, где научные организации разрабатывают меры контроля климатических активных газов.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.

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