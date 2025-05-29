Россиянам рассказали, как получать больше на пенсии

Россиянам выгодно выйти на пенсию по возрасту и продолжать работать — так есть возможность получать больше денег. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Чтобы вложить в пенсионную систему как можно меньше, а получить из нее потом как можно больше, вам лучше выйти на пенсию раньше (по истечении 15 лет и получения 30 баллов), но по возможности продолжать работать, зарабатывать и свои деньги вкладывать самому. Пенсия от государства будет ниже, чем могла бы быть, но в сумме вы в большем плюсе», — сказал Бахтин.

По его словам, в общем случае (не чиновники, не силовики, не многодетные родители и другие льготники) у россиян есть возможность досрочно выйти на пенсию, если наработан страховой стаж около 40 лет. Но этот досрочный выход позволяет сэкономить лишь два года. Бахтин уточнил, что даже если отсечь тех, у кого есть возможность получать вторую пенсию или пенсию задолго до наступления старости (чиновники, силовики, льготники), чисто математически им обычно выгоднее выйти на пенсию раньше. Бахтин пояснил, что это связано это с устройством системы пенсионных взносов — вы активно копите себе на пенсию баллы в первые годы карьеры, но с 15-го года каждый следующий год стажа вам все меньше добавляет к будущей пенсии (в процентах).

В 2025 году никто из россиян не выйдет на пенсию по возрасту в рамках реформы. В 2026 году на пенсию выйдут женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Для получения выплат им нужно 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

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