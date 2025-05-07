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В России оценили разницу в ценах между новостройками и вторичными квартирами

Инвестстратег Бахтин: первичные квартиры в РФ в среднем на 56% дороже вторичных
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новостройки в России сейчас в среднем на 56% дороже, чем квартиры на вторичном рынке, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«До перегрева рынка новостроек, возникшего около 2021 года, эта разница составляла около 20%. Учитывая, что ранее большинство новых квартир продавалось с минимальной отделкой или вообще без отделки, а сегодня большая их часть сдается в готовом виде, наценку в 25-30% первичной квартиры относительно такой же, но построенной 10 и более лет назад, была бы логичной и более или менее оправданной. Сейчас в среднем по стране первичка дороже вторички на 56%. Это аномально много по любым меркам, и объясняется только тем, что в цене новостроек заложены субсидии: покупатели в большинстве случаев берут их по госпрограммам. За два года этот дифференциал никуда не уйдет. По крайней мере, пока работает семейная ипотека», — отметил Бахтин.

По данным агентств недвижимости, средняя стоимость квартиры площадью 49 кв. м в новостройке составляет около 8,7 млн рублей, в Москве — 16,8 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 10,8 млн рублей. На вторичном рынке медианная цена квартиры в целом по стране — 7,5 млн рублей, в Москве — 11,4 млн рублей. Цены на вторичку в Москве и Петербурге выше, потому что это «жилье здесь и сейчас» в обжитых районах, с понятными рисками и преимуществами.

Ранее были названы регионы России, где сильнее всего подорожают новые квартиры.

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