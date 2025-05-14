«Укол для жирдяев»: Трамп оценил эффективность «Оземпика»

Трамп назвал «Оземпик» уколом для жирдяев и усомнился в его эффективности

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что не считает препарат от диабета «Оземпик» эффективным.

Политик рассказал о своем «очень умном, очень богатом» друге с «серьезным избытком веса», который приобрел препарат для похудения в Лондоне. Там он стоил в 15 раз дешевле.

«Он (друг. — «Газета.Ru») покупал в Лондоне что-то, наверное, «Оземпик». Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — сказал лидер США.

Весной 2022 года Трамп рассказал, что ему самому не хватает времени на борьбу с лишними килограммами. В одном из интервью, опубликованном в социальных сетях, политик признался, что известный американский врач и телеведущий Мехмет Оз рекомендовал ему сбросить вес.

«Доктор Оз сказал, что у меня исключительное здоровье. Это заставило меня полюбить его еще сильнее, хотя он также говорил, что мне не мешало бы сбросить пару фунтов», — отметил Трамп.

Политик добавил, что весит в районе одного центнера (100 кг), но худеть ему некогда.

Ранее российские ученые создали таблетированный аналог «Оземпика».