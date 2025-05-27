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Дуров заявил, что не является российским «активом»

Дуров: меня оскорбляет, когда люди говорят, что я российский актив

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью правозащитнику Тору Халворссену, что его сильно оскорбляет, когда люди называют его российским «активом». Об этом сообщает «Код Дурова».

В ходе беседы Дуров объяснил свое отношение к обвинениям относительно его вероятной зависимости от той или иной государственной структуры. По его мнению, люди, которые выражают подобное мнение, мало что знают о его жизненном пути и о том, чем он занимался до Telegram, а также о роли мессенджера и соцсети «ВКонтакте» в защите свободы слова и частной жизни.

Глава Telegram поделился деталями своей биографии, объяснил, почему он продал «ВКонтакте» дешевле рыночной стоимости, рассказал о своем отказе передать ключи шифрования властям РФ и о создании движения Digital Resistance. Дуров отметил, что не знает другой соцсети в Восточной Европе, которая вложила бы столько сил и ресурсов в защиту свободы слова.

«Меня сильно оскорбляет, когда люди говорят, что я российский «актив», — сказал предприниматель.

Он связал обвинения в сотрудничестве с российскими силовиками с тем, что люди неправильно понимают «свободу слова». Дуров напомнил, что мессенджер всегда защищал разные свободы: во время пандемии COVID-19, движения Black Lives Matter и различных митингов.

В качестве примера он привел случай, когда по запросу французских властей мессенджер отказался блокировать канал крайне радикальных левых протестующих.

24 мая в МИД России заявили, что Дурова арестовали во Франции из-за желания властей страны повлиять на выборы в Румынии. Основатель Telegram ранее сообщал, что глава французской разведки просил его «заставить молчать» румынских консерваторов. При этом французский МИД обвинения россиянина отверг. Теперь Дурову запрещают выезд из Франции, а в Госдуме советуют ему покинуть страну при первой возможности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дуров сделал крупное пожертвование в Фонд исследования СПИДа.

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