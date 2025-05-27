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В Госдуме назвали способ снизить цены на лекарства в России

Депутат Башанкаев считает, что перевод аптек в сферу здравоохранения снизит цены
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Перевод аптечных сетей в сферу здравоохранения снизит цены на лекарственные средства. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, депутат Бадма Башанкаев от «Единой России», передает ТАСС.

«Была недоработка, когда аптеки по ОКВЭД, по кодам экономической деятельности, расценивались как торговые точки. <...> Теперь это изменено. Аптеки будут снижать свои расходы, соответственно, мы увидим в конечном итоге снижение экономической составляющей стоимости лекарств», — заявил Башанкаев.

Интеграция фармацевтики в структуры Министерства здравоохранения позволит получать работникам аптек социальные льготы и дополнительные дотации, считает Башанкаев. Депутат добавил, что работники аптек несут высокую социальную ответственность перед людьми.

Также член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина напомнила, что российские аптеки с 1 июня станут частью системы здравоохранения.

Парламентарий добавила, что для россиян введение новшества ничего не изменит: цены на важнейшие лекарства так и будут находиться под государственным контролем.

Ранее эксперт рассказала, кто зарабатывает свыше 300 тысяч рублей в месяц.

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