«Интеррос» и владелец «Т-банка» купили совладельца Яндекса

Компания «Каталитик пипл» стала единственным владельцем ООО «Меридиан-сервис», которое входило в консорциум инвесторов по выкупу российских активов Яндекса. Об этом сообщает ТАСС.

Организация получила 100% долей совладельца Яндекса. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ.

«Каталитик пипл» находится под контролем «Т-Технологий», чья доля составляет 50,01%. Остальные 49,99% принадлежат «Интерросу» Владимира Потанина. «Меридиан-сервис» при этом владела 10% в основном акционере МКПАО «Яндекс».

В феврале данные торгов показали, что котировки акций Яндекса выросли на 1,89% и достигли 4 734 рублей за акцию. Причиной подорожания бумаг стала публикация компанией финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2024 год. Организация сообщила, что ее годовая выручка впервые превысила 1 трлн рублей, составив ₽1,095 трлн (+37% по сравнению с 2023 годом).

Ранее в ЦБ сообщили о недобросовестной скупке акций Yandex для обмена.