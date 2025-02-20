Акции Яндекса подорожали после публикации финансового отчета компании

Стоимость акций Яндекса выросла на фоне триллионной выручки за прошлый год

Котировки акций Яндекса выросли на 1,89% и достигли 4 734 рублей за акцию. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные торгов на 10:08 мск.

Причиной подорожания бумаг стала публикация компанией финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2024 год. Яндекс сообщил, что его годовая выручка впервые превысила 1 трлн рублей, составив ₽1,095 трлн (+37% по сравнению с 2023 годом).

По результатам четвертого квартала 2024 года выручка компании выросла на 37% до 340,1 млрд рублей, скорректированная EBITDA увеличилась на 24% до 48,7 млрд рублей, рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась на 1,5 п.п. и составила 14,3%, скорректированная чистая прибыль выросла на 85%, достигнув 31,5 млрд рублей.

Компания также представила оптимистичный прогноз на 2025 год. В следующем году Яндекс ожидает роста выручки более чем на 30%, а скорректированная EBITDA должна составить не менее 250 млрд рублей. С учетом расширения бизнеса капитальные затраты должны снизиться по сравнению с прошлым годом.

Также в пресс-релизе отмечается, что руководство Яндекс» планирует вынести на обсуждение совета директоров предложение о выплате дивидендов за 2024 год в размере 80 рублей на акцию.

До этого Forbes писал, что Яндекс занял первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по итогам 2024 года. По данным издания, стоимость учрежденной в 2000 году компании составила $16,4 млрд. Второе место заняла компания Ozon, которую оценили в $8 млрд. Третьей наиболее дорогой компанией стал интернет-ритейлер Wildberries ($6,6 млрд).

Ранее в Яндексе сообщили о рекордном росте продаж «ТВ Станций» в 2024 году.