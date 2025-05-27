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В Сбере рассказали о роли ИИ в развитии стартапов

Александр Ведяхин: ИИ ускоряет развитие стартапов
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Пресс-служба Сбера

Для стартапов искусственный интеллект (ИИ) является не только технологической базой, но и мощным инструментом ускорения развития, заявил в интервью «Чтиво» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что ИИ автоматизирует процессы, оперативно тестирует гипотезы, позволяя экономить ресурсы.

«Особенно это критично на ранних стадиях, когда количество людей в команде и финансы ограничены», — рассказал Ведяхин.

По его словам, ИИ стал главным направлением на мировом венчурном рынке.

«Объем финансирования компаний, работающих с ИИ, в прошлом году превысил $110 млрд. (62 % больше, чем годом ранее), — добавил первый зампредседателя правления Сбера.

Также Ведяхин напомнил, что в 2024 году Сбер, отвечая на вызовы времени, запустил отдельный трек акселератора Sber500 c GigaChat для предпринимателей, которые используют в своих решениях нейросеть Сбера.

Ранее Александр Ведяхин рассказал о возможностях ИИ действовать в реальном мире.

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