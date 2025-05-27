В Сбере заявили о возможности ИИ действовать в реальном мире

Александр Ведяхин: мы живем в эпоху «точки перегиба»

Сейчас в мире наблюдается «эпоха перегиба», так как скорость и масштаб технологических изменений открывает принципиально новые возможности, заявил в интервью «Чтиво» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, искусственный интеллект сегодня помогает автоматизировать принятие решений.

«С развитием ИИ-агентов искусственный интеллект научился не только «думать», но и действовать в реальном мире», — сказал он.

Ведяхин отметил, что это открывает новые возможности для бизнеса и предпринимателей.

Также он рассказал, что Сбер создает инфраструктуру, которая будет охватывать все этапы развития стартапов.

«В Сбере есть школьные и студенческие акселераторы, венчурный онлайн-хаб SberUnity, акселератор Sber500 и другие инструменты», — рассказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что выпускники пяти сезонов Sber500 привлекли более 3,7 млрд рублей инвестиций и заключили около 9500 коммерческих контрактов.

Ранее Александр Ведяхин рассказал, кто двигает прогресс.