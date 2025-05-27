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РФПИ направит 2,5 млрд рублей на строительство небоскреба в Грозном

РФПИ направит 2,5 млрд рублей на строительство небоскреба «Ахмат тауэр»
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Глава и Правительство Чеченской Республики

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует направить 2,5 млрд рублей на строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат Тауэр» в центре Грозного. Об этом ТАСС сообщил представитель фонда Андрей Колокольников.

По информации агентства, соответствующее соглашение было подписано на полях Кавказского инвестиционного форума.

«На данном этапе планируется профинансировать первые два этапа», — рассказал собеседник агентства.

По словам Колокольникова, на выполнении первого этапа будет проведена актуализация всей проектной документации. Затем, в рамках второго этапа, будет проведен монтаж фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением, указал представитель РФПИ.

Проект небоскреба «Ахмат Тауэр» начали реализовывать в феврале 2015 года на правом берегу Сунжи. Проектом планируется, что в здании будут располагаться лобби, офисы, а также рестораны и банкетный зал.

Кроме того, планируется создание пятизвездочной гостиницы, обустройство апартаментов с обслуживанием, СПА-комплекс и фитнес-центр. Планируется, что данное сооружение станет первым в Европе небоскребом, который возвели в зоне высокой сейсмической активности.

Также сообщалось, что реабилитационный кластер для людей с инвалидностью, включая участников боевых действий, создадут на базе Российского университета спецназа в чеченском городе Гудермесе.

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