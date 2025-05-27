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В Госдуме подготовлен закон, регламентирующий запрет обратного выкупа акций иностранцами

Госдума в июне рассмотрит правила запрета обратного выкупа акций иностранцами
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Госдума РФ в июне может рассмотреть законопроект о возвращении иностранных брендов в Россию, который устанавливает правила, запрещающие обратный выкуп акций. Об этом сообщает газета «Известия».

Законопроект, уже согласованный министерством финансов РФ, уточняет, в каких случаях бывшим иностранным владельцам будет отказано в выкупе своих активов. В соответствии с ним, нынешний собственник акций зарубежной компании в одностороннем порядке может отказаться от новой сделки по возврату бизнеса иностранному инвестору, если зарубежный акционер родом из страны, которая совершает к Российской Федерации недружественные действия; если в договоре на обратный выкуп указана цена ниже рынка; с момента заключения контракта прошло два и более года.

В таком случае иностранцы могут получить компенсацию, размер которой устанавливает российское правительство.

Федеральные власти также получат право отказать иностранным предпринимателям в возврате активов, если компания относится к отрасли, которая значимо влияет на социально-экономическое состояние Российской Федерации. Критически значимый бизнес, который связан с финансовой стабильностью и обороной государства, можно будет вернуть при согласовании с президентом России.

По данным Ассоциации юристов России, по меньшей мере 18 иностранных компаний, ранее получивших опцион на обратный выкуп акций, могут лишиться этого права.

24 мая сообщалось, что больше всего россияне ждут возвращения в страну McDonald's и IKEA.

Ранее Путин назвал условия возвращения иностранных компаний в РФ.

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