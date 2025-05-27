Стало известно, сколько россиян купят новую машину

Большинство (80%) опрошенных россиян, которые планируют покупку автомобиля, будут брать подержанный автомобиль, и только 20% рассчитывают приобрести новое авто. Таковы результаты опроса, проведенного центром аналитики и исследований МТС AdTech (есть у «Газеты.Ru»).

На вопрос «есть ли у вас автомобиль», положительно ответили 39% респондентов. 28% планируют приобретать машину, из них 16% откладывают покупку до момента улучшения ситуации на рынке. Каждый третий участник опроса не планирует приобретать и не имеет машины на данный момент.

Больше всего желающих купить новый автомобиль оказалось в Южном федеральном округе — 26% респондентов, в Приволжском — 23% и в Уральском — 21%. Подержанные автомобили чаще выбирают в Дальневосточном (95%) и Северо-Кавказском федеральных округах (93%).

Среди тех, кто хочет приобрести автомобиль с пробегом, 68% привлекает более низкая цена по сравнению с новым транспортным средством. Еще 22% респондентов интересуют марки автомобилей, ушедшие с российского рынка.

Опрос показал три главных фактора при выборе автомобиля с пробегом: хорошее состояние важно для 88% респондентов, доступная цена — для 82% и маленький пробег — для 45% опрошенных. Среди всех факторов желаемая марка и желаемая комплектация набрали всего 36% и 20% голосов соответственно.

Подержанные автомобили со сроком эксплуатации от трех до пяти лет готовы рассмотреть 37% респондентов. Машины старше пяти лет — 32%. Популярностью также пользуются автомобили со сроком эксплуатации от одного до трех лет — их готовы купить 27% опрошенных. И только 4% участников опроса рассматривают подержанные автомобили не старше одного года.

Большинство (67%) опрошенных россиян копят собственные деньги на покупку автомобиля. Брать кредит готовы только 20% опрошенных, а еще 11% рассматривают способ покупки по трейд-ин с доплатой.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее были названы пять причин, из-за которых россияне избавляются от новых машин.