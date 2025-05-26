Названы 5 причин, из-за которых россияне избавляются от новых машин

Россияне обычно объясняют продажу автомобиля, которому еще не исполнился один год с начала эксплуатации, отсутствием денег на оплату кредита или разочарованием в модели. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Продажа нового автомобиля через год может случиться по разным причинам. Например, человек не рассчитал свои финансовые возможности, оформил кредит на авто и не может его выплачивать. Есть и те, кому экстренно понадобились средства на другие нужды», — рассказал Родионов.

Недавно купленный автомобиль может просто разочаровать своего владельца, который захочет приобрести машину с другим уровнем комфорта или более мощными характеристиками. Иногда такое случается с собственниками китайских электрокаров, отметил специалист.

Сюда же можно отнести ситуацию, когда человек купил новый автомобиль, а он начал ломаться. Конечно, дилерский центр будет устранять неисправности по гарантии, но владелец уже будет думать о продаже ненадежной машины.

Дорожно-транспортное происшествие также является одной из причин продажи нового автомобиля. Авария может нарушить геометрию кузова или работоспособность агрегатов. Если машина была плохо отремонтирована, то будущему владельцу придется решать возникшие в процессе ее эксплуатации проблемы за свой счет, отметил эксперт.

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