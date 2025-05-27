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Россиян предупредили о штрафах за неподачу отчета о зарубежных счетах

Адвокат Шиенок: штраф за неподачу отчета о зарубежном счете достигает 3 тыс. руб.
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Россияне могут быть оштрафованы на сумму до 3 тыс. рублей за неподачу до 2 июня отчетов о зарубежных счетах в налоговую инспекцию. Об этом «Газете.Ru» рассказал партнер налоговой практики коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Иван Шиенок.

По его словам, за несоблюдение порядка представления отчета (например, в случае подачи отчета не по установленной форме) гражданин также может быть оштрафован на сумму от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

«Срок подачи ежегодных отчетов по зарубежным счетам в этом году истекает 2 июня (законодательно установленный срок 1 июня приходится на воскресенье, то есть на нерабочий день). Обязанность по подаче отчетов по зарубежным счетам возложена только на валютных резидентов России. Поскольку лицо становится российским валютным резидентством просто по факту наличия гражданства России, она распространяется, по общему правилу, на всех российских граждан, имеющих зарубежные счета», — отметил Шиенок.

Он сказал, что закон предусматривает ряд исключений. Например, от подачи отчетов освобождены граждане, находившиеся за пределами России более 183 дней в течение прошедшего года, а также в некоторых случаях граждане, у которых сумма зачислений на счет не превышает 600 тыс. рублей в течение года.
Шиенок добавил, что для подачи ежегодного отчета владельцу необходимо предварительно исполнить обязанность по подаче уведомления о наличии иностранного счета, то есть задекларировать счет в налоговом органе.

По словам партнера, проще всего подать отчет через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Он также может быть составлен гражданином на бумажном носителе и направлен в налоговый орган заказным письмом либо представлен лично. Отчет может быть подписан и подан не только самим владельцем счета, но и его представителем, имеющим соответствующие полномочия.

Ранее стало известно, как избежать штрафов за отклоненную декларацию 3-НДФЛ.

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