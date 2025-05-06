Стало известно, где в России дешевле всего заниматься фитнесом

Лидером по числу фитнес-клубов в пешей доступности является Москва, однако в столице и цены самые высокие. А дешевле всего занятия в фитнес-клубах обходятся в Омске. Это показало исследование «2ГИС Про», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За последние 12 месяцев (с февраля 2024 по февраль 2025) количество фитнес-клубов в 16 российских миллионниках выросло на 8,8%, заметнее всего в Воронеже (на 14%), Санкт-Петербурге (на 13%) и Волгограде (на 12%). Москва — на четвертом месте: число фитнес-клубов в столице за год увеличилось на 11%. Пятерку лидеров замыкает Краснодар.

Среди миллионников только в Омске количество фитнес-клубов за последний год сократилось — хотя и незначительно, на 2%. При этом именно в Омске фитнес дешевле остальных крупных городов — средняя стоимость абонемента в фитнес-клуб на месяц составляет 2119 рублей.

За последний год стоимость такого абонемента в миллионниках выросла в среднем на 15%. Дороже улучшение физической формы к лету обойдется в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, дешевле — кроме Омска, в Волгограде и Перми. Заметнее всего фитнес подорожал в Красноярске (на 28% за год) и в Уфе (на 27%).

В Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость абонемента подросла, соответственно, на 10% и 5%. При этом в столице самая высокая пешая доступность фитнес-клубов — жителям Москвы гораздо проще, чем в других крупных городах, найти место для занятий фитнесом поблизости от дома.

Эксперты рассчитали пешую доступность фитнес-клубов в городах-миллионниках. В Москве 76% горожан живут в пределах 10-минутной пешей прогулки до ближайшего фитнес-клуба — это лучший показатель среди всех 16 городов с населением свыше 1 млн человек.

Кроме Москвы в пятерку крупных городов, жителям которых фитнес географически доступнее всего, вошли Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Пермь. При этом по количеству фитнес-клубов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург — далее рассмотрели, в каких районах этих городов больше мест для занятий фитнесом, и где средняя стоимость абонемента на месяц дешевле.

В большинстве районов Москвы, особенно в пределах третьего транспортного кольца, цены на фитнес-услуги находятся в диапазоне от 5,2 тыс. до 9,9 тыс. рублей. Например, в Пресненском районе средняя стоимость абонемента составляет 6,9 тыс. рублей, в Хамовниках — 7,2 тыс. рублей. На верхней границе сегмента находятся Замоскворечье (8,2 тыс. рублей), Тверской (8,8 тыс. рублей) и Красносельский (7,9 тыс. рублей) районы.

Самые бюджетные варианты можно найти в Сокольниках (около 1,7 тыс. рублей), Южнопортовом (2,2 тыс. рублей) и Тимирязевском (2,7 тыс. рублей) районах. Также в эту категорию попадают Арбат (3,5 тыс. рублей) и Мещанский район (4 тыс. рублей).

За пределами центральных районов Москвы встречаются наиболее высокие цены на фитнес-услуги. Так, в сегменте лидируют Академический район (15 тыс. рублей), Черёмушки (13 тыс. рублей) и Тропарево-Никулино (10,2 тыс. рублей). Басманный район (10 тыс. рублей) и Дорогомилово (9,6 тыс. рублей) также демонстрируют высокую среднюю стоимость абонемента.

В Санкт-Петербурге средняя стоимость абонементов значительно различается по районам. Например, в Приморском районе она составляет 4,2 тыс. рублей. В Фрунзенском районе цены более доступные — около 2,5 тыс. рублей. Самый высокий ценник зафиксирован в Петроградском районе (7,5 тыс. рублей), тогда как в Центральном районе средняя стоимость абонементов остается умеренной — 5,5 тыс. рублей.

В Новосибирске наиболее бюджетные предложения на фитнес-услуги сосредоточены в Советском (2,2 тыс. рублей) и Кировском (2,2 тыс. рублей) районах. В Ленинском районе цены также остаются достаточно низкими — около 2,9 тыс. рублей. В то же время наиболее высокая средняя стоимость абонемента — в Октябрьском (4,6 тыс. рублей) и Дзержинском (4,9 тыс. рублей) районах.

В Краснодаре средняя стоимость абонемента в разных районах отличается не так значительно, как количество фитнес-клубов в них. Например, в Прикубанском (где количество точек более 130) и Карасунском (44 точки) районах она составляет 3,3 тыс. рублей. В Центральном районе средняя стоимость немного выше — 4,2 тыс. рублей, а в Западном достигает 4,5 тыс. рублей.

В Екатеринбурге, в отличие, например, от Краснодара, разница в стоимости абонемента между районами более заметная. Наиболее высокие цены — в Верх-Исетском (4 тыс. рублей) и Ленинском (4,4 тыс. рублей) районах. Наиболее доступные предложения сосредоточены в Кировском (3 тыс. рублей) и Железнодорожном (2,2 тыс. рублей) районах. Остальные районы демонстрируют умеренные показатели, колеблясь в диапазоне от 3,5 тыс. до 3,7 тыс. рублей.

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