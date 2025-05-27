Cтало известно, сколько россиян пытаются заработать «легкие деньги»

Половина — 49% — опрошенных россиян пробовали заработать «легкие деньги». Это следует из результатов опроса, проведенного маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

32% из них делают это регулярно, еще 68% — эпизодически. 35% опрошенных еще не пробовали, но проявляли интерес к «легким деньгам», а 16% заявили, что не рассматривают для себя подобные форматы заработка.

Самыми популярными способами получения дополнительных средств стали криптовалютные инвестиции, которые выбрали 24% респондентов. 19% назвали

участие в реферальных и партнерских программах, 17% — продажу товаров через маркетплейсы, 14% — внутриигровые предметы (скины). 10% опрошенных используют кешбэк-сервисы и бонусные предложения, 8% — перепродажу товаров «из рук в руки», 5% — арбитраж трафика. 3% делают ставки на спорт и онлайн-казино.

Большинство респондентов отметили, что главными трудностями в заработке «легких денег» являются отсутствие стабильного дохода (31%), высокий уровень риска (24%) и необходимость постоянного обучения и адаптации (18%). 15% респондентов указали на проблемы с поиском надежных платформ и партнеров, а 12% — на сложности с правовой и налоговой стороны.

Среди тех, кто пробовал зарабатывать «легкие деньги», 43% сообщили, что им удается получать доход в пределах от 1 тыс. до 10 тыс. рублей ежемесячно. Еще 12% зарабатывают от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, 8% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 4% регулярно получают более 100 тыс. рублей. При этом 24% участников признались, что потратили время, но не заработали ничего, однако и не понесли убытков. Остальные 9% потеряли личные средства: 7% из них — небольшие суммы, а 2% — значительные.

При этом 48% участников опроса отметили, что главный мотив для попыток заработать «легкие деньги» — необходимость дополнительного дохода в условиях экономической нестабильности. Еще 27% респондентов руководствовались стремлением быстро повысить уровень своего финансового благополучия, а 16% — интересом к новым технологиям и инновационным возможностям. Лишь 9% рассматривают такие методы как стабильный источник дохода.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что мошенники заманивают россиян «легким заработком» за лайки.