На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники заманивают россиян «легким заработком» за лайки

Эксперт Храпунова: мошенники стали предлагать жертвам якобы заработок за лайки
close
Depositphotos

Мошенники активно используют схему с предложением заработка за лайки на маркетплейсах, чтобы обмануть россиян. Об этом РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

По ее словам, злоумышленники сначала выплачивают небольшие суммы, а затем требуют вложений, после чего исчезают с деньгами жертв.

Схема начинается с рассылки сообщений с предложением «легкого дохода» за лайки и отзывы. Первые 1–2 дня пользователям действительно перечисляют вознаграждение — от 50 до 500 рублей. Это создает иллюзию надежности. Затем задания усложняются: мошенники просят вложить собственные средства, обещая повышенные выплаты.

«Жертве показывают фальшивый личный кабинет, где якобы копятся ее средства. Но все это — картинки. Как только сумма вложений становится значительной, появляются «ошибки» или «штрафы», требующие новых платежей», — пояснила Храпунова.

Через несколько дней пользователь сталкивается с уведомлениями о «технических сбоях» или «нарушении правил», из-за которых доступ к «заработанным» деньгам блокируется. Чтобы их вернуть, мошенники настойчиво требуют доплатить. Цикл повторяется, пока жертва не осознает обман или не лишается всех средств.

Храпунова призвала не доверять предложениям с гарантированным доходом за минимальные усилия.

Ранее в Кузбассе школьница помогла мошенникам обокрасть родителей после звонка «завуча».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами