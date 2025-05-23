Мошенники заманивают россиян «легким заработком» за лайки

Мошенники активно используют схему с предложением заработка за лайки на маркетплейсах, чтобы обмануть россиян. Об этом РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

По ее словам, злоумышленники сначала выплачивают небольшие суммы, а затем требуют вложений, после чего исчезают с деньгами жертв.

Схема начинается с рассылки сообщений с предложением «легкого дохода» за лайки и отзывы. Первые 1–2 дня пользователям действительно перечисляют вознаграждение — от 50 до 500 рублей. Это создает иллюзию надежности. Затем задания усложняются: мошенники просят вложить собственные средства, обещая повышенные выплаты.

«Жертве показывают фальшивый личный кабинет, где якобы копятся ее средства. Но все это — картинки. Как только сумма вложений становится значительной, появляются «ошибки» или «штрафы», требующие новых платежей», — пояснила Храпунова.

Через несколько дней пользователь сталкивается с уведомлениями о «технических сбоях» или «нарушении правил», из-за которых доступ к «заработанным» деньгам блокируется. Чтобы их вернуть, мошенники настойчиво требуют доплатить. Цикл повторяется, пока жертва не осознает обман или не лишается всех средств.

Храпунова призвала не доверять предложениям с гарантированным доходом за минимальные усилия.

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