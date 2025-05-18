В Госдуме опровергли информацию о массовом ограничении операций по счетам россиян

Нововведения, касающиеся снятия наличных в банкоматах с 1 сентября, не повлекут массового ограничения на снятие средств. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») в беседе с «Российской газетой».

«Банки не получат возможности произвольно ограничивать доступ клиентов к их собственным средствам», — отметил он и уточнил, что при попытке снять средства банк обязан убедиться, что клиент действует осознанно и добровольно.

Для этого будут использоваться «специальные признаки, которые помогут выявить случаи мошенничества». Перечень таких признаков составит Банк России и разместит на своем официальном сайте, рассказал парламентарий.

Говырин подчеркнул, что цель этих мер состоит не в ограничении свободы россиян распоряжаться собственными деньгами, а в предотвращении их похищения аферистами.

В апреле сообщалось, что с 1 сентября вступают в силу поправки к закону, целью которых является защита прав клиентов банков и предотвращение случаев мошенничества с банковскими картами. Вводится более 30 новых мер по защите граждан от злоумышленников, среди которых запрет на выдачу более 50 тысяч рублей в сутки при наличии признаков запроса на получение денег без добровольного согласия клиентов.

Кроме того, банк может заблокировать карту на 48 часов, если посчитает операцию нетипичной для клиента — например, снятие денег в ночное время или в другом городе.

Также для определенных категорий граждан будут действовать дополнительные ограничения. Жертвы мошенников, внесенные в базу ЦБ, не смогут снимать более 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее в ЦБ назвали мифом введение ограничений на снятие наличных в банкомате.