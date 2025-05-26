В Ханты-Мансийске появилась «школа-миллиардер»

Baza: школа из Ханты-Мансийска вошла в топ-50 российских компаний по выручке

В Ханты-Мансийске обычная МБОУ СОШ заработала 399 миллиардов рублей и вошла в топ-50 российских компаний по выручке за 2024 год. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Однако, скорее всего, речь идет об ошибке в документации.

Средняя образовательная школа № 2 в Ханте-Мансийске заняла 47-е место в общероссийском рейтинге по выручке, разместившись между «Газпром Добыча Ямбург» и «Газпром Трансгаз Югорск». При этом в отрасли «Общее образование» она находится на первом месте.

По данным сервиса Rusprofile, ошибка произошла не на стороне сайтов с информацией, потому что у налоговой такие же результаты.

В самой школе заявили, что это явно какой-то просчет. Платные услуги в учебном заведении появились только в сентябре 2024 года, и СОШ не могла столько заработать.

До этого стало известно, что «Кофе Хауз» оказался под угрозой банкротства. Бренд, который входит в группу компаний «Шоколадница», за последние годы серьезно сократил присутствие на рынке — с более чем 220 точек десять лет назад до всего пяти сегодня.

Ранее россиянка рассказала о необычной системе школьного образования в Норвегии.