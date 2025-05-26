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«Кофе Хауз» оказался под угрозой банкротства

«Коммерсантъ»: ФНС подала заявление о банкротстве сети «Кофе Хауз»
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Московская налоговая инспекция подала в Арбитражный суд заявление о признании сети кофеен «Кофе Хауз» банкротом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бренд, который входит в группу компаний «Шоколадница», за последние годы серьезно сократил присутствие на рынке — с более чем 220 точек десять лет назад до всего пяти сегодня. В самой «Шоколаднице» пояснили, что структура, в отношении которой подан иск, фактически не ведет деятельности и не имеет активов.

Несмотря на снижение выручки в 2024 году на 17% (до 1,55 млрд рублей), чистая прибыль компании выросла на 53%, составив 121,5 млн рублей. По данным СПАРК, чистые активы оцениваются в 191,5 млн рублей. Кроме того, у компании есть сертификат на производство жареного кофе, лицензии на продажу алкоголя в Москве, права на бренды «Кофе Хауз» и «Фабрика кофе «Вари и пей»», а также договоры аренды и домены.

Партнер юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков отметил, что банкротство одной из компаний группы может повлиять на другие структуры, особенно если проблемы окажутся масштабными. А советник «МЭФ Legal» Иван Рыбаков отметил, что при отсутствии активов кредиторы вправе требовать субсидиарной ответственности с руководства компании.

Ранее стало известно, что производитель водки «Хортиця» может окончательно лишиться бизнеса.

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