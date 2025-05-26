Россиян предупредили о резком росте числа туристических мошенничеств

Число мошеннических схем в туристической сфере может вырасти летом на 15% по сравнению со среднегодовым уровнем. Об этом россиян предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, туристическое мошенничество актуально круглый год, но всплеск активности наблюдается в периоды массовых поездок — в праздники и школьные каникулы. Чаще всего злоумышленники предлагают фейковые туры или авиабилеты.

«Иногда после оплаты мошенники продолжают поддерживать контакт, присылая поддельные подтверждения брони или договор. Обман может вскрыться только в отпуске — при попытке заселиться в отель или зарегистрироваться на рейс. Такие ситуации могут привести не только к прямым финансовым потерям, но и к серьезным нервным потрясениям», — отметил Ульянов.

Он рекомендовал оформлять поездки через проверенные платформы и турагентства, но при этом сохранять бдительность: мошенники могут мимикрировать под популярные сервисы. Чаще всего жертвы переходят на фейковые сайты по рекламе, ссылкам в группах или мессенджерах, пояснил эксперт.

По его словам, особенно опасны предложения от неизвестных аккаунтов с малым числом отзывов и аномально низкими ценами. Именно такие «выгодные» варианты чаще всего оказываются фальшивыми, уточнил Ульянов.

Даже после оплаты эксперт посоветовал дополнительно перепроверять бронь — связаться напрямую с перевозчиком или отелем.

Согласно оценкам Сбербанка, в первом квартале 2025 года у граждан было похищено примерно 70–75 млрд рублей. Если текущие тенденции сохранятся, общий ущерб за год может достичь 330–340 млрд рублей.

Согласно данным МВД России, по итогам 2024 года ущерб от действий кибермошенников составил около 200 млрд рублей, что на 36% больше, чем в 2023 году. При этом было зафиксировано 486 тыс. случаев онлайн-мошенничества, однако в полицию обращаются только 30% пострадавших, а раскрываемость киберпреступлений составляет 23%. По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян рекордные 27,5 млрд рублей, что на 74,4% больше, чем в 2023 году. Из этой суммы 26,9 млрд рублей были украдены со счетов физических лиц. Банкам удалось вернуть клиентам 2,7 млрд рублей, что составляет 9,9% от общего объема похищенных средств.

Ранее ВТБ предупредил о новом способе мошенничества с «проверкой» банковских карт.