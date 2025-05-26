Стало известно, сколько россиян готовы продать дом ради квартиры в Москве

Почти каждый третий опрошенный россиянин (29%) готов продать личные активы, чтобы приобрести квартиру в Москве. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного девелопером Level Group, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Каждый шестой опрошенный (16%) готов отказаться от автомобиля, а каждый седьмой (14%) — продать квартиру или загородную недвижимость по программе trade-in. Еще 19% хотели бы вложить свои активы в первоначальный взнос, но не имеют своей собственности. Против продажи любых активов выступили 40% участников опроса.

По словам руководителя отдела ипотеки Level Group Юлиана Овечкина, спрос на квартирный trade-in растет.

«Так можно быстро и выгодно купить новое жилье с зачетом старого. Обычно застройщики предоставляют дополнительную скидку 1–2% от стоимости квартиры. К тому же акционные предложения — рассрочка без наценок, семейная ипотека, прямое снижение цен — можно комбинировать с trade-in», — отметил он.

Также участники опроса указали, какую сумму готовы потратить на покупку квартиры в Москве. Чаще всего называли сумму до 6 млн рублей (40%). В диапазоне 12–15 млн готовы купить жилье 36% респондентов, 14% — за 15–20 млн, 5% — дороже 20 млн. Еще 4% указали бюджет от 6 до 12 млн рублей.

Наиболее востребованный формат — однокомнатная квартира (35%). На двухкомнатную рассчитывают 23% опрошенных, на трехкомнатную — 15%, на четырехкомнатную и более — 16%. Квартиру-студию выбрали только 2%.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

Ранее был назван размер платежа по семейной ипотеке в 2025 году.