Назван размер платежа по семейной ипотеке в 2025 году

Платеж по семейной ипотеке в 2025 году составит около 72 тыс. рублей в месяц, рассказал «Газете.Ru» руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

«Максимальная сумма кредита по льготной ставке 6% в рамках семейной ипотеки для Москвы сегодня составляет 12 млн рублей. Для покупки трехкомнатной квартиры с бюджетом до 15 млн рублей необходимо добавить минимальный первоначальный взнос — 20%, это примерно 3 млн рублей. В таком случае ежемесячный платеж по семейной ипотеке при оформлении кредита на 12 млн рублей на максимальный срок 30 лет со ставкой 6% составит около 72 тыс. рублей», — отметил Овечкин.

По его словам, если квартира стоит сильно дороже, ряд кредитных организаций предлагают комбинированную семейную ипотеку на сумму до 30 млн рублей с двумя договорами, при этом на сумму до 12 млн рублей ставка составит 6%, а на остальную сумму будет действовать стандартная ставка в 23-26% годовых.

При любом частично досрочном погашении у заемщика есть выбор, какой именно кредитный договор закрывать в первую очередь, уточнил Овечкин. Он добавил, что выгоднее погасить сначала кредит с более высокой ставкой.

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