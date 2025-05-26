Россиян с серой зарплатой станет меньше в 2025 году

Экономист Щербаков: россиян с серой зарплатой станет меньше на 6–8% в 2025 году

В 2025 году число россиян, получающих серую зарплату, сократится примерно на 6–8% по сравнению с 2024 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«Государство продолжает усиливать налоговый контроль, используя цифровые технологии — например, сопоставление данных из разных источников позволяет выявлять расхождения между официальными выплатами и реальными доходами граждан. Все больше людей начинают осознавать последствия получения зарплаты «в конверте»: это не только потеря пенсионных накоплений, но и ограниченные возможности при оформлении кредитов, ипотек, а также отсутствие официального трудового стажа и социальных гарантий», — отметил Щербаков.

Он добавил, что бизнесу становится выгоднее платить белую зарплату: действуют пониженные страховые взносы, налоговые льготы, а также программы поддержки для малого и среднего бизнеса и самозанятых. Все это делает переход в легальное поле менее затратным, особенно на фоне ужесточающегося контроля.

Экономист считает, что в 2026 году тенденция, скорее всего, продолжится, но темпы снижения могут быть чуть ниже — в пределах 4–6%. Щербаков пояснил, что основная причина — в снижении «легко устранимых» случаев. То есть те, кто мог перейти на белую зарплату без серьезных потерь, уже это делают. Экономист уверен, что останутся сферы с устойчиво высоким уровнем неформальной занятости — это строительство, сфера услуг, сезонные и временные работы, где ситуация требует других инструментов регулирования.

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