Сенатор оценила новые поправки Минтруда о трудовых отношениях

Российским работодателям уже сейчас стоит проверить все договоры ГПХ — в том числе, с самозанятыми — на предмет формулировок, поскольку с 1 сентября 2025 года могут вступить в силу новые признаки трудовых отношений. В ряде случаев сотрудников безопаснее перевести с ГПХ на трудовые договоры . Об этом «Газете.Ru» заявила cенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова, комментируя соответствующий законопроект Минтруда РФ.

6 мая Минтруд опубликовал законопроект, который вносит в статью 15 ТК РФ несколько новых признаков трудовых отношений — устойчивый и постоянный характер взаимоотношений, подчиненность и зависимость работника, наличие дополнительных гарантий для работника, предусмотренных трудовым законодательством, выполнение работы по указанию работодателя, интеграция сотрудника в структуру организации, признание работодателем права работника на выходные и отпуск, оплата работодателем расходов на поездки, связанные с работой, регулярные выплаты работнику, являющиеся основным источником дохода, предоставление инструментов и материалов работодателем, и другие признаки, установленные законодательством, коллективными договорами и локальными актами.

По словам Епифановой, предлагаемые поправки — серьезный шаг к легализации трудовых отношений, «замаскированных» под ГПХ. Сенатор уточнила, что поправки дают Роструду и судам более четкие критерии и полномочия. Епифанова уверена, что потенциально это может сократить часть серой занятости, увеличить поступления налогов и страховых взносов, а также объем финансирования социальной сферы.

«Однако эффективность данных мер будет зависеть от правоприменительной практики, ресурсов Роструда и способности бизнеса адаптироваться к новым правилам. Автоматического перевода с ГПХ на трудовые договоры не будет, решение будет приниматься в каждом конкретном случае. Усложняя и делая более рискованным использование ГПХ для маскировки трудовых отношений, власти подталкивают работодателей к оформлению сотрудников по Трудовому кодексу РФ. Уже сейчас работодателям нужно проверить договоры ГПХ, и в случае несоответствий с новым законопроектом, перевести сотрудников на трудовые договоры. Если обнаружены несоответствия, безопаснее для всех будет переделать договоры ГПХ в трудовые, чтобы не дожидаться предписания трудовой инспекции или решения суда», — отметила Епифанова.

Она уточнила, что инспекторы Государственной инспекции труда будут вправе подать на работодателя в суд, если выявят подмену трудовых отношений. По словам сенатора, при этом борьба с «черной» занятостью требует других подходов — например, контроля за наличным оборотом, выявление незарегистрированных бизнесов.

Ранее депутат напомнила о последствиях получения серой зарплаты.