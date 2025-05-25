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США добиваются от ЮАР уступок для американского капитала

City Press: США добиваются от ЮАР облегчения условий доступа на рынок капитала
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Evan Vucci/AP

США добиваются от ЮАР облегчения условий доступа на рынок капитала для американских бизнесменов. Об этом пишет City Press.

24 мая президентом ЮАР Сирил Рамапоса нанес визит в Белый дом. По данным издания, за закрытыми дверями представители команды президента США Дональда Трампа указали на то, что закон, требующий от работающих в стране зарубежных компаний продавать до трети акций своих южноафриканских подразделений местным темнокожим бизнесменам, создает значительные препятствия для американского капитала, желающего работать в ЮАР.

Также сообщается о стремлении США получить доступ к добываемым в ЮАР редким минералам и добиться их переработки в США.

До этого американский бизнесмен Илон Маск обвинил власти ЮАР в расизме и объяснил им недопуск Starlink на рынок. На этом фоне американский президент Дональд Трамп сообщил, что США прекратят любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Политик отметил, что в этой африканской стране «конфискуют землю и плохо обращаются с определенными классами населения».

Ранее в США рассказали о «засаде» Трампа на президента ЮАР.

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