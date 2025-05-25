США добиваются от ЮАР уступок для американского капитала

США добиваются от ЮАР облегчения условий доступа на рынок капитала для американских бизнесменов. Об этом пишет City Press.

24 мая президентом ЮАР Сирил Рамапоса нанес визит в Белый дом. По данным издания, за закрытыми дверями представители команды президента США Дональда Трампа указали на то, что закон, требующий от работающих в стране зарубежных компаний продавать до трети акций своих южноафриканских подразделений местным темнокожим бизнесменам, создает значительные препятствия для американского капитала, желающего работать в ЮАР.

Также сообщается о стремлении США получить доступ к добываемым в ЮАР редким минералам и добиться их переработки в США.

До этого американский бизнесмен Илон Маск обвинил власти ЮАР в расизме и объяснил им недопуск Starlink на рынок. На этом фоне американский президент Дональд Трамп сообщил, что США прекратят любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Политик отметил, что в этой африканской стране «конфискуют землю и плохо обращаются с определенными классами населения».

Ранее в США рассказали о «засаде» Трампа на президента ЮАР.