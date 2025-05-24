Европейские рынки отреагировали на заявления Трампа о пошлинах падением

Европейские рынка отреагировали резким падением на заявления президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 50%, пишет РБК.

По информации издания, снизились германский индекс DAX, французский CAC-40 и британский FTSE 100 на 2,84%, 3,03% и 1,45% соответственно.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что единственной целью создания Евросоюза было извлечение выгоды из торговли с США.

«Его мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту с США в размере свыше $250 млн в год, что совершенно неприемлемо», — написал американский президент и порекомендовал ввести прямые 50%-ные пошлины на товары из ЕС с 1 июня 2025 года.

В свою очередь, президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби подчеркнул, что ввод пошлин, оказывающих стагфляционное действие, является худшей ситуацией для центрального банка.

До этого Трамп рассказал, на что рассчитывает после ввода пошлин в 50% на товары из ЕС.

Ранее Трамп вновь пригрозил Apple пошлинами на iPhone.