Российские миллиардеры побили два рекорда: Forbes опубликовал список богатейших людей

Число новых миллиардеров из России в списке Forbes достигло 146 человек – 15 из них вошли в рейтинг впервые. По числу новичков РФ заняла пятое место. Богатейшим россиянином остался основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Самый богатый новичок — владелец «Фармасинтеза» Викрам Пуния. Общее состояние российских миллиардеров в 2025 году составило $625,5 млрд и превысило рекорд 2021 года.

За год число миллиардеров из России в списке Forbes выросло на 21 человека — с 125 до 146. При этом 15 человек стали новичками рейтинга. Как отмечает журнал, еще 10 человек вернулись в список, а четверо бизнесменов, напротив, выбыли из него. Лидер по богатству остался прежним: второй год подряд это акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние оценивается в $28,7 млрд.

В прошлом году список российских миллиардеров пополнился на 15 позиций, что считалось рекордом, но он продержался лишь год. Forbes сообщает, что нынешний прирост (21 человек) связан в основном с новыми именами, ранее в рейтинге не фигурировавшими. В целом Россия заняла пятое место по числу новичков, уступив США (103 новых миллиардера), Германии (37), Китаю и Гонконгу (32) и Индии (17).

«Среди новых имен [российских миллиардеров] как бизнесмены, заработавшие капитал с нуля, так и разбогатевшие еще во времена приватизации, а кроме них, в рейтинг попали наследники», — отмечается в публикации.

Отраслевая принадлежность новых фигурантов списка Forbes также разнообразна: фармацевтика, жилищное строительство, транспорт, финансы, IT, уголь, торговля, потребительский сектор, энергетика. Среди них наиболее преуспел владелец фармацевтической компании «Фармасинтез», уроженец Индии и натурализованный россиянин Викрам Пуния ($2,1 млрд).

В этом году был побит еще один рекорд: совокупное состояние российских миллиардеров оценено Forbes в $625,5 млрд. Предыдущий максимум отмечался в 2021 году и составлял $606,2 млрд.

Список новичков

В 2025 году в списке новичков Forbes оказались:



«Гордиться нечем»

Новый список российских миллиардеров прокомментировали «Газете.Ru» депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломойцев и Александр Ющенко.

По мнению Коломойцева, существующая огромная разница в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных россиян «определяет коэффициент революции» и означает, что «они (самые богатые. — «Газета.Ru») кому-то что-то не доплатили». А это, полагает депутат, особенно недопустимо в период СВО.

«Я гордиться ими не буду. У нас, понимаете, миллиардеры увеличиваются, но [в России до сих пор нет] ни своего мобильного телефона, ни смартфона, ни программного обеспечения, ни процессора, ничего нет. И в космос все реже летаем. Поэтому в чем же гордость? Гордиться можно, когда вы в чем-то стали первыми в мире. Вы назовете хоть одного миллиардера, который занимает первое место в программном обеспечении или в производстве смартфонов? Они же все там металлургические», — сказал Коломойцев.

Депутат Александр Ющенко также высказал мнение, что в период СВО «необходимо сконцентрировать практически все экономические ресурсы и сплотить политические, экономические силы для решения главного вопроса победы».

«Это лакмусовая бумажка пагубного финансово-экономического курса, который продолжается и не выходит из старой ельциновской колеи. Поэтому гордиться здесь нечем. Здесь просто [нужно] вспомнить о том, что происходит сегодня на фронте, почему люди собирают последнее для того, чтобы отправить гуманитарную помощь на фронт. А с другой стороны, в тылу жиреют и плодят вот этих вот самых миллиардеров», — заявил Ющенко.

Он назвал публикацию списка миллиардеров «позором» и отметил, что «если бы у нас в журнале Forbes появились показания улучшения системы здравоохранения, системы образования, научно-технического потенциала — тогда бы можно было гордиться».