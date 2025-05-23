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СМИ сообщили о планах инвесторов купить платформу OnlyFans

Reuters: инвесторы ведут переговоры о приобретении OnlyFans за порядка $8 млрд
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Tali Arbel/AP

Группа инвесторов ведет переговоры о приобретении онлайн-платформы OnlyFans по цене около $8 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Они утверждают, что группу потенциальных покупателей возглавляет Forest Road Company, инвестиционная компания из Лос-Анджелеса.

Переговоры о покупке платформы ведутся минимум с марта, а к соглашению могут прийти в ближайшие недели. Источники подчеркнули, что это не означает, что сделка будет гарантирована.

В публикации подчеркивается, что интерес инвесторов к OnlyFans привлек рост доходов, который резко вырос во время пандемии коронавируса.

В апреле жители штата Иллинойс подали коллективный иск против OnlyFans, обвиняя платформу в обмане пользователей. М. Бруннер и Дж. Фрай утверждают, что администрация сервиса вводит подписчиков в заблуждение, позволяя моделям нанимать специальные агентства, которые вместо женщин общаются с поклонниками.

Истцы заявляют, что были уверены в переписке непосредственно с создателями контента. По их мнению, осознание того, что сообщения отправляют наемные сотрудники, повлияло бы на их решение о подписке или как минимум на готовность платить за нее прежнюю цену.

Ранее OnlyFans заблокировали в одной из стран СНГ.

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