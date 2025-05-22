Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые за два года

РИА: внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с мая 2023 года

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 2023 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

Так, к 14.16 мск курс доллара снизился на 66 копеек относительно предыдущего закрытия — до 78,93 рубля, минимума с 15 мая 2023 года.

«После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли», — сказано в материале.

Накануне Центральный банк России установил официальный курс доллара США на уровне 79,7530 рубля, что стало минимальным значением с мая 2023 года.

Снижение за сутки составило 0,55 рубля. Одновременно евро вырос до 91,299 рубля (+1,33), а юань опустился на 7,49 копейки, хотя его точный курс не указан.

До этого директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в эфире Общественной Службы Новостей сказал, что рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару. На это влияет множество различных факторов, включая сокращение импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Однако главная причина стабильности рубля – это «долларовые заначки» россиян, достигающие $100 млрд.

Ранее россияне рассказали, ожидают ли они доллар по 100 рублей.