На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара ниже 80 рублей впервые за два года

ЦБ установил курс доллара ниже 80 рублей впервые с мая 2023 года
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на уровне 79,7530 рубля, что стало минимальным значением с мая 2023 года. Это следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Снижение за сутки составило 0,55 рубля. Одновременно евро вырос до 91,299 рубля (+1,33), а юань опустился на 7,49 копейки, хотя его точный курс не указан.

20 мая директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в эфире Общественной Службы Новостей отметил, что рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару. На это влияет множество различных факторов, включая сокращение импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Однако главная причина стабильности рубля – это «долларовые заначки» россиян, достигающие $100 млрд.

В этот же день кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что в последние дни рубль демонстрирует уверенное укрепление – так, впервые за долгое время доллар близился к отметке в 80 рублей, а евро упал до 90 рублей. Однако позитивным рост нацвалюты считается только в случае, если исходит из укрепления экономики, а нынешняя ситуация больше обусловлена эмоциональной реакцией валютного рынка.

Ранее сообщалось, что в РФ ждут снижения ключевой ставки и доллар по 100 рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами