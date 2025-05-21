ЦБ РФ опустил официальный курс доллара ниже 80 рублей впервые за два года

ЦБ установил курс доллара ниже 80 рублей впервые с мая 2023 года

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на уровне 79,7530 рубля, что стало минимальным значением с мая 2023 года. Это следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Снижение за сутки составило 0,55 рубля. Одновременно евро вырос до 91,299 рубля (+1,33), а юань опустился на 7,49 копейки, хотя его точный курс не указан.

20 мая директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в эфире Общественной Службы Новостей отметил, что рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару. На это влияет множество различных факторов, включая сокращение импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Однако главная причина стабильности рубля – это «долларовые заначки» россиян, достигающие $100 млрд.

В этот же день кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что в последние дни рубль демонстрирует уверенное укрепление – так, впервые за долгое время доллар близился к отметке в 80 рублей, а евро упал до 90 рублей. Однако позитивным рост нацвалюты считается только в случае, если исходит из укрепления экономики, а нынешняя ситуация больше обусловлена эмоциональной реакцией валютного рынка.

Ранее сообщалось, что в РФ ждут снижения ключевой ставки и доллар по 100 рублей.